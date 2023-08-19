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На околиці Києва пролунали вибухи: пожежа на складах МВС

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 11:47
На околиці Києва пролунали вибухи: пожежа на складах МВС
Пожежа на складах Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, фото ДСНС

На околиці Києва пролунали вибухи в районі Кільцевої дороги, на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі. 

Джерело: міський голова столиці Віталій Кличко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, ДСНС України

Пряма мова Кличка: "Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на території області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила".

Пряма мова Клименка: "На території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні виникла пожежа. Інформація про причини уточнюється. Однозначно – не приліт. 

Є постраждалі працівники експертної служби".

Деталі: За даними ДСНС, о 10:55 у с. Петропавлівська Борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні.

Станом на 12:05 пожежу локалізовано, повідомив голова МВС. 

Понад 20 рятувальників та 5 одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва задіяні до гасіння вогню.

Клименко попросив громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі.

У Києві повітряна тривога не була оголошена, але в Київській області – оголошена. 

Оновлено: Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів і відбулася детонація.

УП, оновлено
Теми: КиївКиївська областьМВСпожежа
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