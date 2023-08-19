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На окраине Киева прогремели взрывы: пожар на складах МВД

Елена РощинаСуббота, 19 августа 2023, 11:47
На окраине Киева прогремели взрывы: пожар на складах МВД
Пожар на складах Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, фото ГСЧС

На окраине Киева прогремели взрывы в районе Кольцевой дороги, на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел пожар, есть пострадавшие.

Источник: городской глава столицы Виталий Кличко, министр внутренних дел Игорь КлименкоГСЧС Украины

Прямая речь Кличко: "Пожар в результате неустановленных взрывов в районе Кольцевой дороги. В промзоне на участке, находящемся на территории области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока не поступала".

Прямая речь Клименко: "На территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в складском помещении возник пожар. Информация о причинах уточняется. Однозначно – не прилет. 

Есть пострадавшие работники экспертной службы".

Детали: По данным ГСЧС, в 10:55 в с. Петропавловская Борщаговка Бучанского района произошел пожар в складском помещении.

По состоянию на 12:05 пожар локализован, сообщил глава МВД. 

Более 20 спасателей и 5 единиц техники гарнизонов Киевской области и г. Киева задействованы в тушении огня.

Клименко попросил граждан в целях безопасности не приближаться к месту пожара.

В Киеве воздушная тревога не была объявлена, но в Киевской области – объявлена.

Обновлено: Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по предварительной информации, эксперты ГНДКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов и произошла детонация.

УП, обновлено
Темы: КиевКиевская областьМВДпожар
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