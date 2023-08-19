МВС назвало причину вибухів на околиці Києва: детонація під час експертизи

Вибухи на околиці Києва сталися внаслідок детонації під час експертизи, яку проводили спеціалісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Джерело: Клименко в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація.



Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події".

Що передувало: 19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи.

Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.