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МВС назвало причину вибухів на околиці Києва: детонація під час експертизи

Валентина РоманенкоСубота, 19 серпня 2023, 12:41
МВС назвало причину вибухів на околиці Києва: детонація під час експертизи
фото поліції Київщини

Вибухи на околиці Києва сталися внаслідок детонації під час експертизи, яку проводили спеціалісти Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Джерело: Клименко в Telegram

Пряма мова: "За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, відбулася детонація.

Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події".

Що передувало: 19 серпня в районі Кільцевої дороги на околиці Києва пролунали вибухи.

Пізніше стало відломо, що на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС сталася пожежа, є постраждалі.

Теми: КиїввибухМВС
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