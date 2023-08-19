Росіяни вдарили ракетою по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених

Удар по Драмтеатру в Чернігові, фото МВС із Телеграм Ігоря Клименка

Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є загиблі, багато поранених.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський, голова МВС Ігор Клименк, МВС

Пряма мова Чауса: "Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом".

Пряма мова Клименка: "Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога".

Оновлено: Міністерство внутрішніх справ пізніше повідомило про 7 загиблих і 90 поранених.

Пряма мова Клименка: "Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7.

… За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Швеції, оприлюднив відео з місця удару.

"Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", – написав він у соцмережах про удар по центру Чернігова.

Президент пообіцяв працювати над більшою консолідацією світу проти російського терору.

Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу.

Психологи ДСНС, рятувальники та всі необхідні сили та засоби на місці.

#Чернігів. Неприхований терор. В святковий день терористи завдали ракетного удару по центру міста. Є загиблі та поранені.

Психологи ДСНС, рятувальники та всі необхідні сили та засоби на місці.



Працюємо заради порятунку інших.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/ihVStyKWlA — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 19, 2023

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської області – а пізніше також про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по Чернігівській області.