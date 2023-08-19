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Росіяни вдарили ракетою по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених

Олена Рощіна, Тетяна ЛозовенкоСубота, 19 серпня 2023, 13:56
Росіяни вдарили ракетою по драмтеатру в Чернігові: 7 загиблих, 90 поранених
Удар по Драмтеатру в Чернігові, фото МВС із Телеграм Ігоря Клименка

Російські війська близько 11:30 ранку 19 серпня вдарили по центру Чернігова, ймовірно, балістичною ракетою. Є загиблі, багато поранених.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Повітряні сили ЗСУ, президент Володимир Зеленський, голова МВС Ігор Клименк, МВС

Пряма мова Чауса: "Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом".

Пряма мова Клименка: "Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові. Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога".

 

Оновлено: Міністерство внутрішніх справ пізніше повідомило про 7 загиблих і 90 поранених.

Пряма мова Клименка: "Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7. 

… За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей. 12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані. 

На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, який вирушив до Швеції, оприлюднив відео з місця удару.

"Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних", – написав він у соцмережах про удар по центру Чернігова.

Президент пообіцяв працювати над більшою консолідацією світу проти російського терору.

Як з'ясувалося, РФ завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 

Психологи ДСНС, рятувальники та всі необхідні сили та засоби на місці.

Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про ракетну небезпеку для Чернігівської, Полтавської та Сумської області – а пізніше також про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА по Чернігівській області.

Теми: Чернігівракетний ударвійна
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