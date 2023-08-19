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Россияне ударили ракетой по драмтеатру в Чернигове: 7 погибших, 90 раненых

Елена Рощина, Татьяна ЛозовенкоСуббота, 19 августа 2023, 13:56
Россияне ударили ракетой по драмтеатру в Чернигове: 7 погибших, 90 раненых
Удар по Драмтеатру в Чернигове, фото МВД из Телеграмм Игоря Клименко

Российские войска около 11:30 утра 19 августа ударили по центру Чернигова, вероятно, баллистической ракетой. Есть погибшие, много раненых.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, "Суспільне Чернігів", Воздушные силы ВСУ, президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Чауса: "Враг обстрелял центр Чернигова. Вероятно баллистическая ракета. Оставайтесь в укрытиях. Детали позже".

Прямая речь Клименко: "Субботнее праздничное утро. Люди шли из церкви с корзинками посвященных яблок... По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате русского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибло 5 человек. Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь".

 

Обновлено: Министерство внутренних дел позже сообщило о 7 погибших и 90 раненых.

Прямая речь Клименко: "Неопознанная женщина. Количество погибших возросло до 7.

... За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

На крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории".

Детали: Президент Владимир Зеленский, который отправился в Швецию, обнародовал видео с места удара.

"Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", – написал он в соцсетях об ударе по центру Чернигова.

Президент пообещал работать над большей консолидацией мира против российского террора.

Как выяснилось, РФ нанесла ракетный удар по драмтеатру в центре Чернигова, когда там проводился слет производителей дронов и учебных школ по аэроразведке в рамках демо-дня "Люті пташки", хотя точное место проведения знали только участники мероприятия.

Психологи ГСЧС, спасатели и все необходимые силы и средства на месте.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о ракетной опасности для Черниговской, Полтавской и Сумской области – а позже также об угрозе применения врагом ударных БпЛА по Черниговской области.

Темы: Черниговракетный ударвойна
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