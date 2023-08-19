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Росія вдарила в Чернігові по зльоту виробників дронів і аеророзвідників

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 14:14
Росія вдарила в Чернігові по зльоту виробників дронів і аеророзвідників
Удар по Чернігову, скриншот із відео ДСНС

Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру в центрі Чернігова, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки", хоча точне місце проведення знали лише учасники заходу. 

Джерело: анонс демо-дня "Люті пташки", засновниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" і авторка фільму "Невидимий Батальйон" Марія Берлінська, військовослужбовець із батальйону Кульчицького Нацгвардії України Валерій Боровик

Деталі: "Люті пташки" у Чернігові збиралися на 10:00 суботи. 

Об 11:30 у Чернігові пролунав вибух. 

Російська ракета вразила Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, що на центральній площі.

ВІйськовослужбовець Нацгвардії Валерій Боровик повідомив, що другий поверх драмтеатру фактично знесено. 

Марія Берлінська написала, що всі, хто пішов в укриття, цілі, включно з нею. Однак частина людей вийшла на вулицю. 

Співорганізаторка заходу згодом додала: "Ні, це ніяка не бізнес виставка, це закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему військових технологій для фронту".

За словам Берлінської, захід було заздалегідь узгоджено з військовою цивільною адміністрацією, місце було надано місцевою владою. 

Пряма мова Берлінської: "Анонс, що буде захід, був у відкритому доступі. Але конкретне місце повідомили лише (!) зареєстрованим перевіреним учасникам за лічені години до заходу. Всі дані учасників надано відповідним органам. 

Зараз працюємо з СБУ надаємо всі необхідні дані для оперативного розслідування".

Деталі: Російські пропагандисти з РИА Новости також підтвердили, що ціллю РФ був зліт фахівців із дронів.

Під час атаки постраждали цивільні.

Цьому передувало: 19 серпня російські війська вдарили по центру Чернігова балістичною ракетою – вже відоммо про 7 загиблих і 42 постраждалих.

УП, доповнено
Теми: Чернігівракетний ударвійнабезпілотники
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