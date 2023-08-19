МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС

Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню: у результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру, повідомляє пресслужба МВС

Деталі: 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила.

До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб (на контрольованій урядом території –ред.), підбив підсумки Клименко..

З підтоплених районів вивезли майже 4 тисяч людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції та евакуації окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях, нагадують в МВС.

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Міністр внутрішніх справ наголосив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.

Клименко подякував країнам-партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн. Передане обладнання допомогло в ліквідації наслідків російського теракту.

Знати більше: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Людей закликають економити воду, як раніше електроенергію. Які наслідки підриву Каховської ГЕС для економіки? Частина 2

Каховська ГЕС – життя після моря. Наслідки підриву дамби два місяці по тому