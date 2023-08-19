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МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС

Валентина РоманенкоСуббота, 19 августа 2023, 12:23
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Игорь Клименко. фото МВД

Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению: в результате теракта разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений по построению системы реализации Формулы мира, сообщает пресс-служба МВД

Детали: Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн масла.

В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 - получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек (на контролируемой правительством территории -ред.), подвел итоги Клименко.

Из подтопленных районов вывезли почти 4 тысяч человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции и эвакуации оккупанты неоднократно открывали огонь по людям, напоминают в МВД.

 
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Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза для Украины и мира теперь существует вокруг ЗАЭС.

Клименко поблагодарил страны-партнеры за помощь на общую сумму 136 млн грн. Переданное оборудование помогло в ликвидации последствий российского теракта.

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Темы: Каховская ГЭСЗАЭСвойнаМВД
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