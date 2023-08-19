МВД назвало причину взрывов на окраине Киева: детонация во время экспертизы
Суббота, 19 августа 2023, 12:41
Взрывы на окраине Киева произошли в результате детонации во время экспертизы, которую проводили специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.
Источник: Клименко в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации, эксперты ГНДКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация.
Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия".
Что предшествовало: 19 августа в районе Кольцевой дороги на окраине Киева прогремели взрывы.
Позже стало известно, что на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел пожар, есть пострадавшие.