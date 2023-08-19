МВД назвало причину взрывов на окраине Киева: детонация во время экспертизы

Взрывы на окраине Киева произошли в результате детонации во время экспертизы, которую проводили специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

Источник: Клименко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации, эксперты ГНДКЦ проводили экспертизу взрывоопасных предметов. К сожалению, произошла детонация.

Следователи и криминалисты Нацполиции работают на месте происшествия".

Что предшествовало: 19 августа в районе Кольцевой дороги на окраине Киева прогремели взрывы.

Позже стало известно, что на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД произошел пожар, есть пострадавшие.