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На "ювілейній" ставці обговорять захист енергетики, буде краще, ніж торік – Данілов

Олена РощінаСубота, 19 серпня 2023, 17:35
На ювілейній ставці обговорять захист енергетики, буде краще, ніж торік – Данілов
Олексій Данілов, фото "Радіо Свобода"

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що незабаром відбудеться засідання ставки верховного головнокомандувача, присвячене енергетичній безпеці України взимку. 

Джерело: секретар РНБО в інтерв'ю "Українському радіо"

Пряма мова: "Це питання знаходиться на контролі. 

Відкрию невеличку таємницю: на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача президент України поставив завдання, щоб ми заслухали звіт із цього приводу прем'єр-міністра, міністра енергетики, віцепрем’єр-міністра Кубракова, Щиголя (голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації – ред.) і всіх, хто займається цим питанням. 

На найближчому засіданні Ставки – до речі, це буде соте засідання Ставки, ювілейне, воно відбудеться найближчим часом – це питання буде розглядатися".

Деталі: Так Данілов відповів на запитання про те, чи готова Україна до холодного сезону 2023-2024 років і наскільки захищені її об'єкти енергетики зараз. 

Секретар РНБО вважає, що Росія і цього року буде намагатися використовувати удари по енергетичному комплексу України, щоб "робити нерви" українцям, але країна вже краще готова до цих викликів.

Пряма мова: "Ми готові зараз набагато краще, ніж були захищені на лютий 2022 року. Наші енергетики мають уже досвід, у який спосіб зробити таку складну роботу.. 

Майте на увазі, що це непроста робота: велика територія – і захистити повністю фізичними захисними спорудами вкрай складно. Що стосується протиповітряної оборони – зранку до вечора займаюся цими питанням для того, щоб максимально збільшити кількість засобів ураження ППО.

Ми не можемо сказати, що ми можемо захистити все, але це буде набагато краще, ніж було минулого року". 

Знати більше: Наступна зима буде не менш складною, ніж попередня. До чого готуватися?

Передісторія:

  • Минулої осені та зими російські війська регулярно й цілеспрямовано атакували енергетичні об'єкти України, зокрема теплові й гідроелектростанції, а також підстанції. Станом на 22 листопада 2022 року Росія пошкодила ракетами майже всі ТЕС і ГЕС в Україні – і РФ продовжувала атаки по енергетиці до лютого.
  • Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що українська енергосистема вийшла із зими зруйнованою на 40–50%, однак до кінця травня було відновлено функціонал 70% пошкоджених об’єктів
  • Відновлення енергетичної системи триває й досі. Фахівці очікують, що новий сезон буде складнішим за попереднім, бо енергетика не буде відновлена повністю. 

Теми: енергетикаставкавійнаДанілов
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