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Росія пошкодила ракетами майже всі ТЕС і ГЕС в Україні – голова "Укренерго"

Олена РощінаВівторок, 22 листопада 2022, 13:14
Росія пошкодила ракетами майже всі ТЕС і ГЕС в Україні – голова Укренерго
Володимир Кудрицький, фото з його Facebook

Після шостої масованої ракетної атаки Росії на українську енергетичну систему минулого тижня в Україні практично не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій, а також вузлових підстанцій "Укренерго".

Джерело: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу 22 листопада 

Пряма мова: "Минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої ракетної атаки – і це була найбільша атака з усіх. Порядка 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об'єкти енергосистеми: в основному це підстанції "Укренерго", а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів "Укренерго" в цей день… 

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Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів.

Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало – на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п'ять і навіть по вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний".  

 
Стан української енергосистеми після шести хвиль ракетних атак РФ
Інфографіка "Укренерго"

Деталі: Кудрицький наголосив, що після кожної масованої ракетної атаки потрібен час на те, щоб спершу заживити споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів іде на те, щоб графіки відключень перейшли у плановий режим. 

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У минулий вівторок був запас і матеріалів, і обладнання, тож одразу після відбою тривоги фахівці зайнялися відновленням і стабілізацією енергосистеми. Уже в суботу вдалося повернутися до планових відключень. 

Проте дефіцит електроенергії залишається, тому й графіки відключень зберігаються, щоб зберігався баланс і не сталося "колапсу" енергосистеми, пояснив голова "Укренерго". 

Щодня "Укренерго" передає обленерго, які не входять у її структуру і часто є приватними, наскільки потрібно обмежити споживання наступного дня, щоб система могла працювати стабільно.

Кудрицький уточнив, що всі великі електростанції, – крім трьох атомних, розташованих на контрольованій Україною території, – з 10 жовтня були пошкоджені, що зменшило їхню здатність генерувати енергію. 

Ще до 9 жовтня Україна втратила Запорізьку АЕС, яка до початку осені працювала для України, а також декілька важливих теплових і гідроелектростанцій: Луганська й Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС, Запорізька ТЕС.

На початку вересня сильно постраждала енергосистема Харківщини, нагадав Кудрицький.

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Теми: енергетикавійнаРосіяелектроенергія
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