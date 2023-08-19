На "юбилейной" ставке обсудят защиту энергетики, будет лучше, чем в прошлом году – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вскоре состоится заседание ставки верховного главнокомандующего, посвященное энергетической безопасности Украины зимой.

Источник: секретарь СНБО в интервью "Украинскому радио"

Прямая речь: "Этот вопрос находится на контроле.

Открою небольшую тайну: на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего президент Украины поставил задачу, чтобы мы заслушали отчет по этому поводу премьер-министра, министра энергетики, вице-премьер-министра Кубракова, Щиголя (главы Государственной службы специальной связи и защиты информации – ред.) и всех, кто занимается этим вопросом.

На ближайшем заседании Ставки – кстати, это будет сотое заседание Ставки, юбилейное, оно состоится в ближайшее время – этот вопрос будет рассматриваться".

Детали: Так Данилов ответил на вопрос о том, готова ли Украина к холодному сезону 2023-2024 годов и насколько защищены ее объекты энергетики сейчас.

Секретарь СНБО считает, что Россия и в этом году будет пытаться использовать удары по энергетическому комплексу Украины, чтобы "делать нервы" украинцам, но страна уже лучше готова к этим вызовам.

Прямая речь: "Мы готовы сейчас гораздо лучше, чем были защищены на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют уже опыт, каким образом сделать такую сложную работу.

Имейте в виду, что это непростая работа: большая территория – и защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно. Что касается противовоздушной обороны – с утра до вечера занимаюсь этими вопросом для того, чтобы максимально увеличить количество средств поражения ПВО.

Мы не можем сказать, что мы можем защитить все, но это будет намного лучше, чем было в прошлом году".

Знать больше: Следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая. К чему готовиться?

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