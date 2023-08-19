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Резніков про свою відставку: Можу звільнитися й сам

Станіслав ПогоріловСубота, 19 серпня 2023, 20:49
Резніков про свою відставку: Можу звільнитися й сам
Олексій Резніков, фото: Getty Images

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.

Джерело: Резніков в інтерв’ю "24 каналу"

Пряма мова Резнікова: "Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади – ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани та бажання читати лекції та займатись приватною практикою".

Деталі: Міністр ще раз наголосив, що подібні рішення приймає президент. Водночас, додав Резніков, звільнитись може й сам, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

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Що було раніше: 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.

Теми: Резніковвідставка
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