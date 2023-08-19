Резников о своей отставке: Могу уволиться и сам

Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.

Источник: Резников в интервью "24 каналу"

Прямая речь Резникова: "Когда мы с президентом в августе 2021 года обсуждали его предложение (относительно должности - ред.), он знал, что это не было моей мечтой. Мы сразу обсудили, что это - временная история для меня. Я не человек, который хочет быть чиновником всю свою жизнь. У меня нет политических амбиций. Он знает о моих планах и желании читать лекции и заниматься частной практикой".

Детали: Министр еще раз подчеркнул, что подобные решения принимает президент. В то же время, добавил Резников, уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, которые хотят его отставки".

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Что предшествовало: 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на посту министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.