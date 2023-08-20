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Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни – 248 вибухів за добу

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 00:24
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни – 248 вибухів за добу
вибух. фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 26 обстрілів, зокрема атакували некерованими ракетами і скидали міни, прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, всього зафіксовано 248 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади.

По Великописарівській громаді здійснено гранатометний (АГС-17) обстріл, 47 вибухів та артилерійський обстріл, 8 вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

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У Краснопільській громаді були мінометні обстріли, 19 вибухів, обстріл з РСЗВ,15 вибухів, гранатометний обстріл з АГС-17, 58 вибухів та із САУ, 13 вибухів.

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 4 вибухи.

По Хотінській громаді здійснено авіаудари з гелікоптеру – пуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. За результатом одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство, відбулось загорання приватного будинку.

ВІДЕО ДНЯ

У Білопільській громаді зафіксовано авіаудар – з гелікоптеру випущено 3 некеровані авіаційні ракети НАР, гранатометний обстріл з АГС, 13 вибухів, обстріли з мінометів, 26 вибухів та артилерії, 16 вибухів.

На Зноб-Новгородську громаду росіяни скинули 8 мін.

По Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл, 10 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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