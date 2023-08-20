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Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины – 248 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 00:24
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины – 248 взрывов за сутки
взрыв. фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 26 обстрелов, в частности атаковали неуправляемыми ракетами и сбрасывали мины, приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего зафиксировано 248 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Хотинская громады.

По Великописаревской громаде осуществлен гранатометный (АГС-17) обстрел, 47 взрывов и артиллерийский обстрел, 8 взрывов. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

В Краснопольской громаде были минометные обстрелы, 19 взрывов, обстрел из РСЗО, 15 взрывов, гранатометный обстрел из АГС-17, 58 взрывов и из САУ, 13 взрывов.

По Середино-Будской общине враг бил из минометов, 4 взрыва.

По Хотинской общине осуществлены авиаудары с вертолета – пуск 17 неуправляемых авиационных ракет НАР. В результате одного из обстрелов повреждено частное домохозяйство, произошло возгорание частного дома.

В Белопольской громаде зафиксирован авиаудар – с вертолета выпущено 3 неуправляемые авиационные ракеты НАР, гранатометный обстрел из АГС, 13 взрывов, обстрелы из минометов, 26 взрывов и артиллерии, 16 взрывов.

На Зноб-Новгородскую общину россияне сбросили 8 мин.

По Шалыгинской общине осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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