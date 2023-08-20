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Мерія Маріуполя оприлюднила списки вбитих окупантами дітей у місті

Неділя, 20 серпня 2023, 02:44
Мерія Маріуполя оприлюднила списки вбитих окупантами дітей у місті
Напис "детИ" біля театру Маріуполя 14 березня. фото: maxar technologies

Маріупольська міська рада опублікувала списки окупантів убитих дітей в Донецькій області за 2022 рік, зокрема під час облоги Маріуполя.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ.

Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників".

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Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Згідно зі списком окупантів – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати, 87.

Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра – 147 діточок. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим".

Деталі: У мерії зазначили, що викладають частину цих документів з дотриманням умов закону "Про захист персональних даних", розуміючи важливість інформації.

ВІДЕО ДНЯ

Бойченко додав, що із зібраними підтверджуючими документами факт убивства дітей мерія звернеться до правоохоронних органів, аби зафіксувати воєнні злочини росіян.

Теми: Маріупольокупаціявійнадіти
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