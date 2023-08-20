Мерія Маріуполя оприлюднила списки вбитих окупантами дітей у місті

Маріупольська міська рада опублікувала списки окупантів убитих дітей в Донецькій області за 2022 рік, зокрема під час облоги Маріуполя.

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за 2022 рік. Маріупольські діточки пройшли через реєстрацію в моргах на тимчасово окупованих: Маріуполь, Мангуш та Новоазовськ.

Дані, що підтверджують окупанти – 101 маріупольська дитина, що загинула саме в Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників".

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Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Згідно зі списком окупантів – 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати, 87.

Отримані дані дозволили нам верифікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра – 147 діточок. На жаль, розуміємо, що це число може бути більшим".

Деталі: У мерії зазначили, що викладають частину цих документів з дотриманням умов закону "Про захист персональних даних", розуміючи важливість інформації.

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Бойченко додав, що із зібраними підтверджуючими документами факт убивства дітей мерія звернеться до правоохоронних органів, аби зафіксувати воєнні злочини росіян.