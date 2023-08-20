Мэрия Мариуполя обнародовала списки убитых оккупантами детей в городе

Мариупольский городской совет опубликовал списки оккупантов убитых детей в Донецкой области за 2022 год, в частности во время осады Мариуполя.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за 2022 год. Мариупольские детишки прошли через регистрацию в моргах на временно оккупированных: Мариуполь, Мангуш и Новоазовск.

Данные, подтверждающие оккупанты – 101 мариупольский ребенок, погибший именно в Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков".

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Согласно списку оккупантов – 101 мариупольский ребенок, из них тех, что можно опознать, 87.

Полученные данные позволили нам верифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра – 147 детишек. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше".

Детали: В мэрии отметили, что выкладывают часть этих документов с соблюдением условий закона "О защите персональных данных", понимая важность информации.

Бойченко добавил, что с собранными подтверждающими документами факт убийства детей мэрия обратится в правоохранительные органы, чтобы зафиксировать военные преступления россиян.