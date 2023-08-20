Росіяни заявили про атаку безпілотника на залізничний вокзал Курська
Неділя, 20 серпня 2023, 04:04
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито український безпілотник атакував залізничний вокзал у Курську.
Джерело: Старовойт у Telegram, російські Telegram-канали
Пряма мова Старовойта: "Атака українського безпілотника в Курську.
За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа".
Деталі: Старовойт повідомив, що в результаті вибуху і пожежі "п'ятеро людей отримали легкі поранення від осколків скла".
Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху на вокзалі в Курську.