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Росіяни заявили про атаку безпілотника на залізничний вокзал Курська

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 04:04
Росіяни заявили про атаку безпілотника на залізничний вокзал Курська
скриншот відео пожежі на Курському вокзалі

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, нібито український безпілотник атакував залізничний вокзал у Курську.

Джерело: Старовойт у Telegram, російські Telegram-канали

Пряма мова Старовойта: "Атака українського безпілотника в Курську.

За попередньою інформацією, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого на даху виникла пожежа".

Деталі: Старовойт повідомив, що в результаті вибуху і пожежі "п'ятеро людей отримали легкі поранення від осколків скла".

Російські Telegram-канали опублікували відео вибуху на вокзалі в Курську.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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