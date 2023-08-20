Россияне заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал Курска
Воскресенье, 20 августа 2023, 04:04
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, якобы украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.
Источник: Старовойт в Telegram, российские Telegram-каналы
Прямая речь Старовойта: "Атака украинского беспилотника в Курске.
По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар".
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Детали: Старовойт сообщил, что в результате взрыва и пожара "пять человек получили легкие ранения от осколков стекла".
Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва на вокзале в Курске.
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