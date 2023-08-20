Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал Курска

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 04:04
Россияне заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал Курска
скриншот видео пожара на Курском вокзале

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, якобы украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.

Источник: Старовойт в Telegram, российские Telegram-каналы

Прямая речь Старовойта: "Атака украинского беспилотника в Курске.

По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар".

Детали: Старовойт сообщил, что в результате взрыва и пожара "пять человек получили легкие ранения от осколков стекла".

Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва на вокзале в Курске.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
"Нейтральный" Китай помогает России с вооружением – The Telegraph
Поездкой в Ростов Путин хочет показать, что контролирует свой режим и армию – ISW
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ограничили работу – росСМИ
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: