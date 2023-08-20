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Россияне заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал Курска

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 04:04
Россияне заявили об атаке беспилотника на железнодорожный вокзал Курска
скриншот видео пожара на Курском вокзале

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, якобы украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.

Источник: Старовойт в Telegram, российские Telegram-каналы

Прямая речь Старовойта: "Атака украинского беспилотника в Курске.

По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар".

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Детали: Старовойт сообщил, что в результате взрыва и пожара "пять человек получили легкие ранения от осколков стекла".

Российские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва на вокзале в Курске.

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Темы: Росcиябеспилотникивойна
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