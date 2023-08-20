"Нейтральний" Китай допомагає Росії з озброєнням – The Telegraph

Китай постачає в Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами і металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Джерело: розслідування The Telegraph

Деталі: За даними видання, російські компанії, в тому числі підсанкційні, які займаються виробництвом ракетних пускових установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю у термін з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до першого кварталу цього року.

"Це відбувається в той час, коли Китай, який наполягає на своєму нейтралітеті, намагається позиціонувати себе як ключового миротворчого посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту", – ідеться в розслідуванні.

The Telegraph пише, що одна з китайських компаній відправила 1000 безпілотників до Росії за два місяці до війни. Ця компанія, Shantou Honghu Plastics, при цьому позиціонує себе як оптовий продавець дитячих іграшок.

Безпілотники були відправлені російській фірмі "Самсон", яка так само описує себе як оптовий продавець ігор та іграшок і, схоже, є фіктивною компанією, оскільки, згідно з державним реєстром компаній, її статутний капітал становить лише 10 000 рублів.

Крім того, через 4 дні після початку вторгнення РФ в Україні китайська компанія Hems999 поставила Росії два вертольоти. Інша китайська компанія, Tianjin Huarong Aviation, з початку війни передала Росії чотири вертольоти Airbus.

Всі вони були отримані російською фірмою "Уральський вертоліт", основним замовником якої є російська Національна гвардія, розгорнута в Україні і очолювана Віктором Золотовим, колишнім охоронцем Путіна.

Видання також зазначає, що китайські виробники також відправили оптичні приціли більш ніж 50 російським компаніям з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Минулого року імпорт цієї продукції майже подвоївся до $2,5 млн порівняно з попереднім роком.

Згідно з дослідженням Molfar, китайський експорт турбореактивних двигунів і радіолокаційних систем навігації ракет також відправляється через Індію і Коста-Ріку, а потім реекспортується в Росію, очевидно, в спробі обійти санкції.

Згідно з комерційними даними, російський імпорт сировини і компонентів, необхідних для виробництва озброєнь, різко зріс.

У 2022 році Китай експортував до Росії виробів з титанових сплавів на 18 мільйонів доларів, що майже вдвічі більше, ніж за рік до цього.

Крім того, зазначає видання, китайські компанії також здійснювали поставки магнієвих сплавів на "Туполєв", який будує і допомагає обслуговувати бомбардувальники дальнього радіусу дії, такі як Ту-95 і Ту-160М, які використовуються для атак крилатими ракетами на Україну.