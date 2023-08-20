"Нейтральный" Китай помогает России с вооружением – The Telegraph

Китай снабжает Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и металлами, которые используются в оборонной промышленности.

Источник: расследование The Telegraph

Детали: По данным издания, российские компании, в том числе подсанкционные, которые занимаются производством ракетных пусковых установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая в срок с начала полномасштабного вторжения России в Украину до первого квартала этого года.

"Это происходит в то время, когда Китай, который настаивает на своем нейтралитете, пытается позиционировать себя как ключевого миротворческого посредника в переговорах, направленных на прекращение конфликта", - говорится в расследовании.

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The Telegraph пишет, что одна из китайских компаний отправила 1000 беспилотников в Россию за два месяца до войны. Эта компания, Shantou Honghu Plastics, при этом позиционирует себя как оптовый продавец детских игрушек.

Беспилотники были отправлены российской фирме "Самсон", которая так же описывает себя как оптовый продавец игр и игрушек и, похоже, является фиктивной компанией, поскольку, согласно государственному реестру компаний, ее уставный капитал составляет всего 10 000 рублей.

Кроме того, через 4 дня после начала вторжения РФ в Украину китайская компания Hems999 поставила России два вертолета. Другая китайская компания, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны передала России четыре вертолета Airbus.

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Все они были получены российской фирмой "Уральский вертолет", основным заказчиком которой является российская Национальная гвардия, развернутая в Украине и возглавляемая Виктором Золотовым, бывшим телохранителем Путина.

Издание также отмечает, что китайские производители также отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям с начала 2022 года до первого квартала этого года. В прошлом году импорт этой продукции почти удвоился до $2,5 млн по сравнению с предыдущим годом.

Согласно исследованию Molfar, китайский экспорт турбореактивных двигателей и радиолокационных систем навигации ракет также отправляется через Индию и Коста-Рику, а затем реэкспортируется в Россию, очевидно, в попытке обойти санкции.

Согласно коммерческим данным, российский импорт сырья и компонентов, необходимых для производства вооружений, резко вырос.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию изделий из титановых сплавов на 18 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем за год до этого.

Кроме того, отмечает издание, китайские компании также осуществляли поставки магниевых сплавов на "Туполев", который строит и помогает обслуживать бомбардировщики дальнего радиуса действия, такие как Ту-95 и Ту-160М, которые используются для атак крылатыми ракетами на Украину.