Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження

Внаслідок ворожих атак у Нікополі Дніпропетровської області постраждала 74-річна жінка, а також є пошкодження.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ввечері (19 серпня – ред.) ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні".

Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 2 лінії електропередач.

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