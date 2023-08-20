Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Неділя, 20 серпня 2023, 07:38
Внаслідок ворожих атак у Нікополі Дніпропетровської області постраждала 74-річна жінка, а також є пошкодження.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак
Пряма мова: "Ввечері (19 серпня – ред.) ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні".
Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 2 лінії електропередач.