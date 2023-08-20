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Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження

Ольга Глущенко Неділя, 20 серпня 2023, 07:38
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
руйнування в Нікополі, фото Лисака

Внаслідок ворожих атак у Нікополі Дніпропетровської області постраждала 74-річна жінка, а також є пошкодження.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак

Пряма мова: "Ввечері (19 серпня – ред.) ворог атакував Нікополь з важкої артилерії. Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні".

Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 2 лінії електропередач.

Теми: НікопольобстрілДніпропетровська область
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