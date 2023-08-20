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Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 07:38
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
разрушения в Никополе, фото Лысака

В результате вражеских атак в Никополе Днепропетровской области пострадала 74-летняя женщина, а также есть повреждения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером (19 августа – ред.) враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице".

Детали: Лысак также сообщил, что в результате обстрелов повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
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