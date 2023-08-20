Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 августа 2023, 07:38
Россияне ударили по Никополю из тяжелой артиллерии: есть пострадавшая и повреждения
разрушения в Никополе, фото Лысака

В результате вражеских атак в Никополе Днепропетровской области пострадала 74-летняя женщина, а также есть повреждения.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером (19 августа – ред.) враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением в больнице".

Детали: Лысак также сообщил, что в результате обстрелов повреждены 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НикопольобстрелДнепропетровская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Никополь
Враг ударил по Никополю из тяжелой артиллерии и "Града": много повреждений
Россия терроризирует Никополь – погиб мужчина, еще один пострадал
Обстрелы Никополя: двое пострадавших, повреждено более 20 домов
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: