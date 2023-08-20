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В Україні знищені ще 500 окупантів та 33 їхніх артсистеми

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 08:27
В Україні знищені ще 500 окупантів та 33 їхніх артсистеми
ілюстративне ФОТО: генштаб

Збройні сили знищили за добу 460 російських окупантів, 33 артилерійські системи та 11 броньованих машин.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257470 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4346 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8435 (+11) од,
  • артилерійських систем – 5245 (+33) од,
  • РСЗВ – 717 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 489 (+3) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4304 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7680 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 790 (+5).

Дані уточнюються.

Теми: Збройні сили
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