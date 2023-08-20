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В Украине уничтожены еще 500 оккупантов и 33 их артсистемы

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 08:27
В Украине уничтожены еще 500 оккупантов и 33 их артсистемы
иллюстративное ФОТО: генштаб

Вооруженные силы уничтожили за сутки 460 российских оккупантов, 33 артиллерийские системы и 11 бронированных машин.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 257470 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 4346 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 5245 (+33) ед,
  • РСЗО - 717 (+3) ед,
  • средства ПВО - 489 (+3) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22),
  • крылатые ракеты - 1406 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15) ед,
  • специальная техника - 790 (+5).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силы
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