В Украине уничтожены еще 500 оккупантов и 33 их артсистемы
Воскресенье, 20 августа 2023, 08:27
Вооруженные силы уничтожили за сутки 460 российских оккупантов, 33 артиллерийские системы и 11 бронированных машин.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 257470 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 4346 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 8435 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 5245 (+33) ед,
- РСЗО - 717 (+3) ед,
- средства ПВО - 489 (+3) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4304 (+22),
- крылатые ракеты - 1406 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7680 (+15) ед,
- специальная техника - 790 (+5).
Данные уточняются.