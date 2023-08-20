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Росіяни вранці обстріляли Куп’янськ, важко поранили чоловіка

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 08:50
Росіяни вранці обстріляли Куп’янськ, важко поранили чоловіка
скріншот: deepstatemap

Російські окупанти о 7 ранку 20 серпня атакували Куп’янськ Харківської області, поранили чоловіка, лікарі борються за його життя.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними влади, важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років, медики борються за його життя.

Минулої доби у Куп’янську обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

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Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань пошкоджено 4 приватні будинки, а в селі Чернещина – будівлю агропідприємства.

У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.

Теми: Харківська областьобстріл
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