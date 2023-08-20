Росіяни вранці обстріляли Куп’янськ, важко поранили чоловіка

Російські окупанти о 7 ранку 20 серпня атакували Куп’янськ Харківської області, поранили чоловіка, лікарі борються за його життя.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: За даними влади, важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років, медики борються за його життя.

Минулої доби у Куп’янську обстрілами пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа на території м'ясокомбінату.

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Внаслідок обстрілу с. Кругляківка Куп'янського району сталася пожежа на території лісництва.

У смт Козача Лопань пошкоджено 4 приватні будинки, а в селі Чернещина – будівлю агропідприємства.

У с. Олександрівка Богодухівського району обстрілом значно пошкоджені складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

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Внаслідок артилерійських обстрілів с. Вільча Чугуївського району пошкоджено 11 приватних будинків, будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні, церкви.