Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину

Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: По данным властей, тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет, медики борются за его жизнь.

За прошедшие сутки в Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань повреждены 4 частных дома, а в селе Чернещина - здание агропредприятия.

В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.