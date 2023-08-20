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Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 08:50
Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину
скриншот: deepstatemap

Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: По данным властей, тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет, медики борются за его жизнь.

За прошедшие сутки в Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

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В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань повреждены 4 частных дома, а в селе Чернещина - здание агропредприятия.

В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

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В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Темы: Харьковская областьобстрел
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