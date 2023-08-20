Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 08:50
Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину
скриншот: deepstatemap

Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: По данным властей, тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет, медики борются за его жизнь.

За прошедшие сутки в Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.

В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань повреждены 4 частных дома, а в селе Чернещина - здание агропредприятия.

В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Темы: Харьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Харьковская область
Из Купянского района эвакуировали около 480 человек - РВА
Россияне обстреляли Купянск, погибла женщина
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Последние новости
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
Все новости...
Реклама: