Россияне утром обстреляли Купянск, тяжело ранили мужчину
Российские оккупанты в 7 утра 20 августа атаковали Купянск Харьковской области, ранили мужчину, врачи борются за его жизнь.
Источник: Харьковская ОГА
Детали: По данным властей, тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет, медики борются за его жизнь.
За прошедшие сутки в Купянске обстрелами поврежден частный дом, произошел пожар на территории мясокомбината.
В результате обстрела с. Кругляковка Купянского района произошел пожар на территории лесничества.
В пгт Казачья Лопань повреждены 4 частных дома, а в селе Чернещина - здание агропредприятия.
В с. Александровка Богодуховского района обстрелом значительно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.
В результате артиллерийских обстрелов с. Вильча Чугуевского района повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.