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Росіяни атакували з БПЛА та артилерії Запорізьку область, поранили цивільного

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 09:21
Росіяни атакували з БПЛА та артилерії Запорізьку область, поранили цивільного
фото: запорізька ова

Російські окупанти протягом доби 19-20 серпня атакували Запорізьку область з БПЛА, авіації та артилерії, внаслідок обстрілів поранений цивільний.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Під час артобстрілу Оріхова поранення отримав 56-річний чоловік, його доставлено в лікарню.

Також військовослужбовці РФ атакували з БПЛА Гуляйполе, Ольгівське, Левадне та Павлівку, здійснили 9 ударів з РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні - по Єгорівці.

Загалом зафіксовано 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблукового, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Наразі відомо про руйнування 9 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарської техніки.

Теми: Запорізька областьобстріл
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