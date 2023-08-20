Россияне атаковали из БПЛА и артиллерии Запорожскую область, ранили гражданского

Российские оккупанты в течение суток 19-20 августа атаковали Запорожскую область с БПЛА, авиации и артиллерии, в результате обстрелов ранен гражданский.

Источник: Запорожская ОГА

Детали: Во время артобстрела Орехова ранения получил 56-летний мужчина, он доставлен в больницу.

Также военнослужащие РФ атаковали с БПЛА Гуляйполе, Ольговское, Левадное и Павловку, совершили 9 ударов из РСЗО по Новодаровке, Гуляйполю, Полтавке, Левадному, Темировке, Каменскому и Степному, а также два авиационных - по Егоровке.

Всего зафиксировано 65 артиллерийских обстрелов по территории Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Волшебного, Красного, Яблочного, Преображенки, Пятихаток, Плавней и других сел на линии огня.

Известно о разрушении 9 объектов инфраструктуры, жилых домов и сельскохозяйственной техники.