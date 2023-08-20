Зеленський прибув у Нідерланди

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив про робочий візит до Нідерландів разом із першою леді Оленою Зеленською.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив президент, "будуть цілеспрямовані переговори з прем'єр-міністром" Марком Рютте.

"Ключова тема: (постачання) F-16 для України, щоб захистити наш народ від російського терору", – уточнив Зеленський.

Український лідер також додав, що "глобальний саміт миру та притягнення до відповідальності винних за російські злочини будуть на порядку денному".

Нагадаємо: У суботу вранці президент здійснив робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.

Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Президента України Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську також прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія.

Крім того, голова держави провів переговори зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом й головами парламентських партій.