Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прибув у Нідерланди

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 13:28
Зеленський прибув у Нідерланди
фото: оп

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив про робочий візит до Нідерландів разом із першою леді Оленою Зеленською.

Джерело: Зеленський у соцмережах, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив президент, "будуть цілеспрямовані переговори з прем'єр-міністром" Марком Рютте.

"Ключова тема: (постачання) F-16 для України, щоб захистити наш народ від російського терору", – уточнив Зеленський.

Реклама:

Український лідер також додав, що "глобальний саміт миру та притягнення до відповідальності винних за російські злочини будуть на порядку денному".

Нагадаємо: У суботу вранці президент здійснив робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською.

Він зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.

ВІДЕО ДНЯ

Президента України Володимира Зеленського й першу леді Олену Зеленську також прийняли королівське подружжя Швеції – король Карл Густав XVI і королева Сільвія.

Крім того, голова держави провів переговори зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Теми: ЗеленськийНідерландиавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоАвіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів

Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка

Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети

відео"Розібрати окупантів на атоми": морпіхи показали, як підривають мінні загородження разом із ворогом

Українські захисники наблизилися до наступного прориву оборонних позицій окупантів – ISW

Усик переміг Дюбуа нокаутом і відстояв чемпіонські титули

Усі новини...
Зеленський
Наближаємося до того, щоб шведські Gripen з’явились у нашому небі – Зеленський
Зеленський зустрівся з королем Швеції
Україна закликала Туреччину підтримати вступ Швеції в НАТО — Зеленський
Останні новини
11:13
Дієта без солі може знизити ризик проблем із серцем на 20% – вчені
11:06
Суд покарав громадянина Латвії за співпрацю з інформагентством РФ
10:53
фотоРанкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
10:42
У порту Дубліна виявили марихуану на суму два мільйони євро
10:26
фотоАвіатроща на Житомирщині: у ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів
10:08
Нацбанк продав на міжбанку понад 590 мільйонів доларів з резервів
09:49
Росіяни зосередили на Лимано-Куп’янському напрямку понад 100 тисяч окупантів – Євлаш
09:32
У Румунії стався вибух на заправці: є загиблий, десятких постраждалих
09:14
Україна та Росія ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі – британська розвідка
09:13
Тисячі смертей від COVID-19 у США можна було б уникнути, якби не дезінформація від лікарів – дослідження
Усі новини...
Реклама: