Зеленский прибыл в Нидерланды

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о рабочем визите в Нидерланды вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Как отметил президент, "будут целенаправленные переговоры с премьер-министром" Марком Рютте.

"Ключевая тема: (поставки) F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора", - уточнил Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что "глобальный саммит мира и привлечение к ответственности виновных за российские преступления будут на повестке дня".