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Зеленский прибыл в Нидерланды

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 13:28
Зеленский прибыл в Нидерланды
фото: оп

Президент Владимир Зеленский в воскресенье сообщил о рабочем визите в Нидерланды вместе с первой леди Еленой Зеленской.

Источник: Зеленский в соцсетях, "Европейская правда"

Детали: Как отметил президент, "будут целенаправленные переговоры с премьер-министром" Марком Рютте.

"Ключевая тема: (поставки) F-16 для Украины, чтобы защитить наш народ от российского террора", - уточнил Зеленский.

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Украинский лидер также добавил, что "глобальный саммит мира и привлечение к ответственности виновных за российские преступления будут на повестке дня".

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Темы: ЗеленскийНидерландыавиа
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