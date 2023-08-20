Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу

Вболівальник у футболці на підтримку України вибіг на поле під час фіналу жіночого чемпіонату світу, який проходить у суботу 20 серпня між гравчинями Іспанії та Англії.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Інцидент відбувся на 26-й хвилині поєдинку. На поле вибіг чоловік, одягнутий у футболку з двома закликами: "зупинити Путлера" (спереду) та "Свободу Україні" (зі спини).

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений за межі поля.

Іспанія перемогла у матчі з рахунком 1:0 та стала чемпіоном світу з футболу серед жінок.