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Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 14:16
Фанат у футболці на підтримку України вибіг на поле у фіналі жіночого ЧС з футболу
фото: getty images

Вболівальник у футболці на підтримку України вибіг на поле під час фіналу жіночого чемпіонату світу, який проходить у суботу 20 серпня між гравчинями Іспанії та Англії.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: Інцидент відбувся на 26-й хвилині поєдинку. На поле вибіг чоловік, одягнутий у футболку з двома закликами: "зупинити Путлера" (спереду) тавободу Україні" (зі спини).

Вболівальник після того, як потрапив на поле, намагався підбігти до однієї з лідерок збірної Англії Лорен Гемп, але був затриманий стюардами та виведений за межі поля.

Іспанія перемогла у матчі з рахунком 1:0 та стала чемпіоном світу з футболу серед жінок.

Теми: футболспорт
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