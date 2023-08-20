Фанат в футболке в поддержку Украины выбежал на поле в финале женского ЧМ по футболу

Болельщик в футболке в поддержку Украины выбежал на поле во время финала женского чемпионата мира, который проходит в субботу 20 августа между игроками Испании и Англии.

Источник: "Суспильне спорт"

Детали: Инцидент произошел на 26-й минуте поединка. На поле выбежал мужчина, одетый в футболку с двумя призывами: "остановить Путлера" (спереди) и "Свободу Украине" (со спины).

Болельщик после того, как попал на поле, пытался подбежать к одной из лидеров сборной Англии Лорен Хэмп, но был задержан стюардами и выведен за пределы поля.

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Испания победила в матче со счетом 1:0 и стала чемпионом мира по футболу среди женщин.