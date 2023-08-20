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Росіяни "накивали лаптями": морпіхи показали кадри вдалого штурму на півдні

Валентина РоманенкоНеділя, 20 серпня 2023, 16:04
Росіяни накивали лаптями: морпіхи показали кадри вдалого штурму на півдні
шеврон 36 ОБрМП

Морські піхотинці 36 бригади показали кадри штурмових дій на Бердянському напрямку: після щільного вогню артилерії бригади та побратимів із Сил оборони морпіхи зайняли вибиті позиції окупантів.

Джерело: пресслужба 36 ОБрМП, співрозмовники УП у військових колах

Дослівно: "Під час штурмових дій морпіхів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського окупанти чимдуж кивають лаптями зі своїх позицій. Працюємо далі!".

Деталі: За даними УП, події розгорталися на Бердянському напрямку. Окупанти залишили свої позиції під обстрілами артилерії, після чого морпіхи зайняли вибиті позиції ворога.

Теми: війна
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