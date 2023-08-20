Россияне улепетывали с позиций: морпехи показали кадры удачного штурма на юге

Морские пехотинцы 36 бригады показали кадры штурмовых действий на Бердянском направлении: после плотного огня артиллерии бригады и собратьев из Сил обороны морпехи заняли выбитые позиции оккупантов.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП, собеседники УП в военных кругах

Дословно: "Во время штурмовых действий морпехов 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского оккупанты изо всех сил кивают лаптями со своих позиций. Работаем дальше!".

Детали: По данным УП, события разворачивались на Бердянском направлении. Оккупанты оставили свои позиции под обстрелами артиллерии, после чего морпехи заняли выбитые позиции врага.