Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 16:50
Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів
Зеленський і Рютте, фото: ОП 20 серпня

На спільній пресконференції із президентом України прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 стануть частиною оборонної системи України. 

Джерело: Рютте на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським на авіабазі в Ейндговені, "Європейська правда"

Деталі: За словами Рютте, для початку передачі Україні винищувачів необхідно навчити пілотів, а також підготувати інфраструктуру.

Пряма мова: "Ми хочемо, щоб вони (F-16 – ред.) були введені в експлуатацію якомога швидше. Ми намагаємося розпочати навчання якнайшвидше. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому. Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося".

Реклама:

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський повідомляв, що Нідерланди погодились надати Україні 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.
  • Напередодні у Швеції український президент також обговорив можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Теми: НідерландивинищувачіУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Нідерланди
Данія передасть Україні F-16 разом з Нідерландами
Зеленський прибув у Нідерланди
Нідерландські військові не братимуть участь у спортивних змаганнях, якщо в них заявлені росіяни
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: