Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів

На спільній пресконференції із президентом України прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 стануть частиною оборонної системи України.

Джерело: Рютте на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським на авіабазі в Ейндговені, "Європейська правда"

Деталі: За словами Рютте, для початку передачі Україні винищувачів необхідно навчити пілотів, а також підготувати інфраструктуру.

Пряма мова: "Ми хочемо, щоб вони (F-16 – ред.) були введені в експлуатацію якомога швидше. Ми намагаємося розпочати навчання якнайшвидше. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому. Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося".

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