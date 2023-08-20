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Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 16:50
Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів
Зеленський і Рютте, фото: ОП 20 серпня

На спільній пресконференції із президентом України прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 стануть частиною оборонної системи України. 

Джерело: Рютте на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським на авіабазі в Ейндговені, "Європейська правда"

Деталі: За словами Рютте, для початку передачі Україні винищувачів необхідно навчити пілотів, а також підготувати інфраструктуру.

Пряма мова: "Ми хочемо, щоб вони (F-16 – ред.) були введені в експлуатацію якомога швидше. Ми намагаємося розпочати навчання якнайшвидше. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому. Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося".

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський повідомляв, що Нідерланди погодились надати Україні 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.
  • Напередодні у Швеції український президент також обговорив можливе передання Україні винищувачів Gripen.

Теми: НідерландивинищувачіУкраїна
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