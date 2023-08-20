Хочемо, щоб F-16 передали Україні якомога швидше – прем’єр Нідерландів
Неділя, 20 серпня 2023, 16:50
На спільній пресконференції із президентом України прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16 стануть частиною оборонної системи України.
Джерело: Рютте на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським на авіабазі в Ейндговені, "Європейська правда"
Деталі: За словами Рютте, для початку передачі Україні винищувачів необхідно навчити пілотів, а також підготувати інфраструктуру.
Пряма мова: "Ми хочемо, щоб вони (F-16 – ред.) були введені в експлуатацію якомога швидше. Ми намагаємося розпочати навчання якнайшвидше. І ці літаки зможуть експлуатуватися вже у найближчому майбутньому. Тобто не наступного місяця – це неможливо. Але незабаром, ми сподіваємося".
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський повідомляв, що Нідерланди погодились надати Україні 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.
- Напередодні у Швеції український президент також обговорив можливе передання Україні винищувачів Gripen.