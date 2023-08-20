Хотим, чтобы F-16 передали Украине как можно скорее – премьер Нидерландов
Воскресенье, 20 августа 2023, 16:50
На совместной пресс-конференции с президентом Украины премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что истребители F-16 станут частью оборонной системы Украины.
Источник: Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на авиабазе в Эйндховене, "Европейская правда"
Детали: По словам Рютте, для начала передачи Украине истребителей необходимо обучить пилотов, а также подготовить инфраструктуру.
Прямая речь: "Мы хотим, чтобы они (F-16 – ред.) были введены в эксплуатацию как можно скорее. Мы стараемся начать обучение как можно быстрее. И эти самолеты смогут эксплуатироваться уже в ближайшем будущем. То есть не в следующем месяце – это невозможно. Но вскоре, мы надеемся".
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Напомним:
- Ранее Зеленский сообщал, что Нидерланды согласились предоставить Украине 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.
- Перед этим украинский президент в Швеции обсудил возможную передачу Украине истребителей Gripen.