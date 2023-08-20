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Хотим, чтобы F-16 передали Украине как можно скорее – премьер Нидерландов

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 16:50
Хотим, чтобы F-16 передали Украине как можно скорее – премьер Нидерландов
Зеленский и Рютте, фото: ОП 20 августа

На совместной пресс-конференции с президентом Украины премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что истребители F-16 станут частью оборонной системы Украины.

Источник: Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на авиабазе в Эйндховене, "Европейская правда"

Детали: По словам Рютте, для начала передачи Украине истребителей необходимо обучить пилотов, а также подготовить инфраструктуру.

Прямая речь: "Мы хотим, чтобы они (F-16 – ред.) были введены в эксплуатацию как можно скорее. Мы стараемся начать обучение как можно быстрее. И эти самолеты смогут эксплуатироваться уже в ближайшем будущем. То есть не в следующем месяце – это невозможно. Но вскоре, мы надеемся".

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Темы: НидерландыистребителиУкраина
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