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Данія передасть Україні F-16 разом з Нідерландами

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 17:13
Данія передасть Україні F-16 разом з Нідерландами
фото: ОП 20 серпня

Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен оголосив, що Данія разом із Нідерландами передасть Україні винищувачі F-16, які дозволять захистити український повітряний простір від російської агресії.

Джерело: заява Міністерства оборони Данії, "Європейська правда"

Пряма мова: "Я пишаюся тим, що Данія разом з Нідерландами передасть винищувачі F16 для боротьби України за свободу проти Росії та її злочинної агресії.

Підтримка Данії Україні є непохитною, і з передачею винищувачів F16 Данія стала лідером у цій справі".

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Деталі: Крім того, данський уряд пообіцяв працювати над тим, щоб інші країни долучилися до коаліції і "зробили свій внесок у боротьбу за свободу України".

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Теми: ДаніявинищувачіНідерландиУкраїна
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