Дания передаст Украине F-16 вместе с Нидерландами

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен объявил, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине истребители F-16, которые позволят оградить украинское воздушное пространство от российской агрессии.

Источник: заявление Министерства обороны Дании, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передаст истребители F16 для борьбы Украины за свободу против России и ее преступной агрессии.

Поддержка Дании Украине является непоколебимой, и с передачей истребителей F16 Дания стала лидером в этом деле".

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Детали: Кроме того, датское правительство пообещало работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и "внесли свой вклад в борьбу за свободу Украины".

Напомним:

Ранее Зеленский сообщал, что Нидерланды согласились Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.

В середине июля 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.