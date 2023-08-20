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Дания передаст Украине F-16 вместе с Нидерландами

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 20 августа 2023, 17:13
Дания передаст Украине F-16 вместе с Нидерландами
фото: ОП 20 августа

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен объявил, что Дания вместе с Нидерландами передаст Украине истребители F-16, которые позволят оградить украинское воздушное пространство от российской агрессии.

Источник: заявление Министерства обороны Дании, "Европейская правда"

Прямая речь: "Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами передаст истребители F16 для борьбы Украины за свободу против России и ее преступной агрессии.

Поддержка Дании Украине является непоколебимой, и с передачей истребителей F16 Дания стала лидером в этом деле".

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Детали: Кроме того, датское правительство пообещало работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и "внесли свой вклад в борьбу за свободу Украины".

Напомним: 

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Темы: ДанияистребителиНидерландыУкраина
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