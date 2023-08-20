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Україна змінила підхід до контрнаступу – The Economist

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 18:55
Україна змінила підхід до контрнаступу – The Economist
фото: Генштаб

Після початку контрнаступу у червні 2023 року Україна змінила тактику, що передбачала великі втрати і тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, РЕБ та БПЛА.

Джерело: The Economist

Пряма мова: "Ми більше не плануємо операцій, які передбачають великі втрати. Акцент зараз робиться на пригніченні противника: артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі".

Деталі: Посилаючись на джерело в українському Генштабі західне видання пише, що Україна отримала лише 60 танків "Леопард", незважаючи на обіцянки про сотні.

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Наразі, за словами співрозмовника ЗМІ, катастрофічно не вистачає машин для розмінування.

Пряма мова джерела: "У нас просто немає ресурсів для фронтальних атак, до яких нас закликає Захід".

Ще одна проблема – відсутність повітряного прикриття, яка ускладнює ЗСУ прорив російських мінних полів і ліній оборони.

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З цієї причини військове керівництво України відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло.

Відзначається, що початок контрнаступу у червні був "катастрофічним". У ЗМІ повідомляють, що дві бригади, підготовлені на Заході, втратили на мінних полях багато людей і техніки. Після того початкові плани були скориговані.

За словами джерела Генштабу, відтоді Україна зробила пріоритет на збереженні армії.

Також повідомляється, що наразі ЗСУ домоглися важливих успіхів на південному фронті і, можливо, прорвали достатню кількість мінних полів, щоб дістатися до першої з трьох ліній російських оборони, але через два з половиною місяці Україна все ще далека від досягнення стратегічної мети – наблизитися до Азовського моря і перерізати Росії сухопутний коридор до Криму.

Теми: контрнаступвійна
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