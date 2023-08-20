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Украина изменила подход к контрнаступлению – The Economist

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 18:55
Украина изменила подход к контрнаступлению – The Economist
фото: Генштаб

После начала контрнаступления в июне 2023 года Украина изменила тактику, которая предусматривала большие потери и теперь акцент делается на подавлении врага артиллерией, РЭБ и БПЛА.

Источник: The Economist

Прямая речь источника: "Мы больше не планируем операций, которые предусматривают большие потери. Акцент сейчас делается на подавлении противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее".

Детали: Ссылаясь на источник в украинском Генштабе западное издание пишет, что Украина получила всего 60 танков "Леопард", несмотря на обещания о сотнях.

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Сейчас, по словам собеседника СМИ, катастрофически не хватает машин для разминирования.

Прямая речь источника: "У нас просто нет ресурсов для фронтальных атак, к которым нас призывает Запад".

Еще одна проблема - отсутствие воздушного прикрытия, которое затрудняет ВСУ прорыв российских минных полей и линий обороны.

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По этой причине военное руководство Украины откладывало контрнаступление так долго, как только могло.

Отмечается, что начало контрнаступления в июне было "катастрофическим". В СМИ сообщают, что две бригады, подготовленные на Западе, потеряли на минных полях много людей и техники. После того первоначальные планы были скорректированы.

По словам источника Генштаба, с тех пор Украина сделала приоритет на сохранении армии.

Также сообщается, что сейчас ВСУ добились важных успехов на южном фронте и, возможно, прорвали достаточное количество минных полей, чтобы добраться до первой из трех линий российских обороны, но спустя два с половиной месяца Украина все еще далека от достижения стратегической цели - приблизиться к Азовскому морю и перерезать России сухопутный коридор в Крым.

Темы: контрнаступлениевойна
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