Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії
Неділя, 20 серпня 2023, 20:18
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що першу партію винищувачів для України із 6 F-16 планують відправили в Україну ближче до Нового року.
Джерело: "Європейська правда", Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським
Пряма мова: "Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить Данію і попрямує до України".
Деталі: Вона додала, що у першій партії буде близько шести літаків. А наступного року до України відправлять ще вісім винищувачів, а ще за рік – п’ять.
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За словами Фредеріксен, очікується, що найближчим часом розпочнуть навчання українські пілоти.
Вона додала, що більше 70 осіб з України зараз перебувають в Данії і готуються розпочати навчання.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше Фредеріксен оголосила, що Данія вирішила передати Україні 19 винищувачів F-16.
- Під час візиту в Нідерланди Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 після того, як українські пілоти та інженери завершать навчання.
- Перед цим український президент приїздив до Швеції, де зустрівся з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, під час яких сторони домовились про локалізацію виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 та обговорили можливе передання Україні винищувачів Gripen.