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Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 20 серпня 2023, 20:18
Перші F-16 планують відправити в Україну до Нового року – прем’єрка Данії
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І МЕТТЕ ФРЕДЕРІКСЕН ФОТО: ОП

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що першу партію винищувачів для України із 6 F-16 планують відправили в Україну ближче до Нового року. 

Джерело: "Європейська правда", Фредеріксен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським

Пряма мова: "Сподіваюся, ближче до Нового року перша група літаків залишить Данію і попрямує до України".

Деталі: Вона додала, що у першій партії буде близько шести літаків. А наступного року до України відправлять ще вісім винищувачів, а ще за рік – п’ять.

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За словами Фредеріксен, очікується, що найближчим часом розпочнуть навчання українські пілоти.

Вона додала, що більше 70 осіб з України зараз перебувають в Данії і готуються розпочати навчання.

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Теми: винищувачіДаніяУкраїна
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