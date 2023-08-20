Первые F-16 планируют отправить в Украину до Нового года – премьер Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первую партию истребителей для Украины из 6 F-16 планируют отправили в Украину ближе к Новому году.

Источник: "Европейская правда", Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским

Прямая речь: "Надеюсь ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину".

Детали: Она добавила, что в первой партии будет около шести самолетов. А в следующем году в Украину отправят еще восемь истребителей, а еще через год – пять.

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По словам Фредериксен, ожидается, что в ближайшее время начнут обучение украинские пилоты.

Она добавила, что более 70 человек из Украины сейчас находятся в Дании и готовятся начать обучение.

Напомним: