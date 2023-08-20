Первые F-16 планируют отправить в Украину до Нового года – премьер Дании
Воскресенье, 20 августа 2023, 20:18
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первую партию истребителей для Украины из 6 F-16 планируют отправили в Украину ближе к Новому году.
Источник: "Европейская правда", Фредериксен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским
Прямая речь: "Надеюсь ближе к Новому году первая группа самолетов покинет Данию и направится в Украину".
Детали: Она добавила, что в первой партии будет около шести самолетов. А в следующем году в Украину отправят еще восемь истребителей, а еще через год – пять.
По словам Фредериксен, ожидается, что в ближайшее время начнут обучение украинские пилоты.
Она добавила, что более 70 человек из Украины сейчас находятся в Дании и готовятся начать обучение.
Напомним:
- Ранее Фредериксен объявила, что Дания решила передать Украине 19 истребителей F-16.
- Во время визита в Нидерланды Зеленский объявил, что Украина получит 42 истребителя F-16 после того, как украинские пилоты и инженеры завершат обучение.
- Перед этим украинский президент приезжал в Швецию, где встретился с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, во время которых стороны договорились о локализации производства шведских боевых машин пехоты CV-90 и обсудили возможную передачу Украине истребителей Gripen.