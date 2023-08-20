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Окупанти гатили по Куп‘янську з артилерії, 11 поранених

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 20:51
Окупанти гатили по Куп‘янську з артилерії, 11 поранених
фото: Синєгубов у Telegram

Російські загарбники двічі обстріляли  Куп‘янськ Харківської області з артилерії, постраждали 11 цивільних, пошкоджена будівля навчального закладу.

Джерело: голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

Деталі: Ввечері 20 серпня Синєгубов двічі повідомляв про артилерійський обстріл Куп‘янська.

Спочатку, о 17.12 він повідомив, що внаслідок обстрілу у середмісті Куп‘янська постраждали 11 цивільних. За його словами, 7 людей перебувають у важкому стані, 3 – у середньому. Одній людині надали медичну допомогу на місці.

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Окупанти завдали удару по центральній частині міста, знищили та пошкодили 5 автомобілів, пошкодили відділення "Нової пошти".

О 19.44 стало відомо, що окупанти знову обстріляли Куп’янськ з артилерії.

Була пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа.

ВІДЕО ДНЯ

Також є повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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