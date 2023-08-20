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Оккупанты били по Купянску из артиллерии, 11 раненых

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 20:51
Оккупанты били по Купянску из артиллерии, 11 раненых
фото: Синeгубов в Telegram

Российские захватчики дважды обстреляли Купянск Харьковской области из артиллерии, пострадали 11 гражданских, повреждено здание учебного заведения.

Источник: глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов

Детали: Вечером 20 августа Синегубов дважды сообщал об артиллерийском обстреле Купянска.

Сначала, в 17.12 он сообщил, что в результате обстрела в центре Купянска пострадали 11 гражданских. По его словам, 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 3 - в среднем. Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

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Оккупанты нанесли удар по центральной части города, уничтожили и повредили 5 автомобилей, повредили отделение "Новой почты".

В 19.44 стало известно, что оккупанты снова обстреляли Купянск из артиллерии.

Было повреждено здание учебного заведения, в помещении спортзала произошел пожар.

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Также есть повторные попадания в центре города. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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