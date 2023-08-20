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Росіяни обстріляли Донеччину, 4 поранених

Альона Мазуренко Неділя, 20 серпня 2023, 22:07
Росіяни обстріляли Донеччину, 4 поранених
ілюстративне фото зі сторінки голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Збройні сили Росії 20 серпня обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, четверо цивільних отримали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: "20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с.Петрівка м.Торецька.

За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію.

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Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року".

Деталі: Повідомляється, що двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону.

З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.

ВІДЕО ДНЯ

Вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Донецька прокуратура здійснює досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 ККУ).

Теми: Донецька областьобстрілвійнаРосія
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