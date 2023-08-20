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Россияне обстреляли Донецкую область, 4 раненых

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 22:07
Россияне обстреляли Донецкую область, 4 раненых
иллюстративное фото со страницы главы Донецкой ОГА Павла Кириленко

Вооруженные силы России 20 августа обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк, четверо гражданских получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: "20 августа 2023 года оккупанты в очередной раз осуществили обстрелы населенных пунктов Донецкой области. В частности, под вражеский огонь попали города Авдеевка и Красногоровка, а также с.Петровка г.Торецка.

По предварительным данным, против мирного населения вооруженные силы РФ использовали артиллерию.

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В результате попаданий по жилым кварталам получили телесные повреждения различной степени тяжести четверо граждан - женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года".

Детали: Сообщается, что двое пострадавших во время обстрелов находились на территории собственных домов, еще двое - мужчина и женщина, в транспортных средствах, когда двигались по одной из автодорог региона.

С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.

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Взрывами повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Донецкая прокуратура осуществляет досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УКУ).

Темы: Донецкая областьобстрелвойнаРосcия
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