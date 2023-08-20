На Таврійському напрямку за добу росіяни втратили 232 вояк вбитими і пораненими – Тарнавський 

На Таврійському напрямку за останню добу втрати Росії вбитими, пораненими та полоненими склали 232 окупанти (79 вбитими, 153 – пораненими).

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, Генштаб

Дослівно Тарнавський: Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).

Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.

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Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт".

Деталі: У Генштабі ЗСУ повідомили, що захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Загалом протягом доби ворог завдав 22 авіаудари та здійснив 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Відбулось 22 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі південо-західніше Іскрисківщини Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населені пункти.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.

Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.