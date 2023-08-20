На Таврійському напрямку за добу росіяни втратили 232 вояк вбитими і пораненими – Тарнавський
На Таврійському напрямку за останню добу втрати Росії вбитими, пораненими та полоненими склали 232 окупанти (79 вбитими, 153 – пораненими).
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram, Генштаб
Дослівно Тарнавський: Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 626 обстрілів, наніс 15 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1248 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 232 осіб (загиблі - 79, поранені - 153).
Знищено 27 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 6 танків, 6 ББМ, 8 артилерійських систем та мінометів, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 одиниці автомобільної та 1 одиниця спеціальної техніки.
Також було знищено 6 складів боєприпасів та 1 командно-спостережний пункт".
Деталі: У Генштабі ЗСУ повідомили, що захисники продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Загалом протягом доби ворог завдав 22 авіаудари та здійснив 30 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Відбулось 22 бойових зіткнення.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі південо-західніше Іскрисківщини Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару західніше Миколаївки. Вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 4 населені пункти.
На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Тернів, Пискунівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів.
На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Курдюмівки Донецької області.
Завдав авіаційних ударів в районах Веселого, Кліщіївки, Курдюмівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.
На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали 6 населених пунктів.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.
На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів.
На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Ольгівки та Садового Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.