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На Таврическом направлении за сутки россияне потеряли 232 воина убитыми и ранеными – Тарнавский

Алена МазуренкоВоскресенье, 20 августа 2023, 23:55
На Таврическом направлении за сутки россияне потеряли 232 воина убитыми и ранеными – Тарнавский
фото: FB Генштаба

На Таврическом направлении за последние сутки потери России убитыми, ранеными и пленными составили 232 оккупанта (79 убитыми, 153 - ранеными).

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, Генштаб

Дословно Тарнавский: "В общем, за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 626 обстрелов, нанес 15 авиаударов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1248 огневых задач.

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За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 232 человека (погибшие - 79, раненые - 153).

Уничтожено 27 единиц военной техники противника. В частности, 6 танков, 6 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 1 ПТРК, 1 СПГ, 1 БпЛА, 2 единицы автомобильной и 1 единица специальной техники.

Также было уничтожено 6 складов боеприпасов и 1 командно-наблюдательный пункт".

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Детали: В Генштабе ВСУ сообщили, что защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Всего в течение суток враг нанес 22 авиаудара и совершил 30 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Состоялось 22 боевых столкновения.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе юго-западнее Искрисковщины Сумской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар западнее Николаевки. Вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 4 населенных пункта.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Шийковки, Тернов, Пискуновки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Веселого, Клещеевки, Курдюмовки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении артиллерийским обстрелам подверглись 6 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись 6 населенных пунктов.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Старомайорска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Ольговки и Садового Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов.

Темы: война
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